د.عماد سالم يكتب لوطن: الاقتصاد المقاوم كأحد الحلول في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها في فلسطين

الاقتصاد المقاوم هو نموذج اقتصادي يتمحور حول تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات من خلال تطوير الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية. هذا النموذج يصبح حلاً مهماً في مواجهة الأزمات الاقتصادية، خصوصاً في السياقات السياسية والاقتصادية المعقدة مثل تلك الموجودة في فلسطين.

الاقتصاد المقاوم: ركيزة أساسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في فلسطين

تشهد فلسطين أزمة اقتصادية مستفحلة، تتفاقم بفعل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعرقل التنمية الاقتصادية وتحد من حركة التجارة والاستثمار. في هذا السياق، برزت فكرة "الاقتصاد المقاوم" كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الصمود الاقتصادي للشعب الفلسطيني. يرتكز الاقتصاد المقاوم على مبادئ الاعتماد على الذات، تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وكل ذلك من خلال ربطه بالتعليم والتدريب المهني والتقني.

تعريف الاقتصاد المقاوم

الاقتصاد المقاوم هو نموذج اقتصادي يسعى لتحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. يهدف هذا النموذج إلى بناء اقتصاد متين قادر على مواجهة التحديات والأزمات، سواء كانت ناجمة عن سياسات الاحتلال أو تقلبات السوق العالمية.

هنا بعض النقاط حول كيفية تفعيل الاقتصاد المقاوم في فلسطين:

أهمية الإنتاج المحلي

يعد تشجيع الإنتاج المحلي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مقاوم. يمكن للفلسطينيين تعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال دعم القطاع الزراعي، الذي يشكل جزءاً كبيراً من التراث والاقتصاد الفلسطيني. كذلك، فإن تطوير الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ويقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

تنويع مصادر الطاقة

في ظل سيطرة الاحتلال على مصادر الطاقة التقليدية، يصبح من الضروري للفلسطينيين الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يمكن لهذه المصادر أن توفر حلولاً مستدامة وفعالة من حيث التكلفة، مما يقلل من الفاتورة الطاقية ويعزز الاستقلال الاقتصادي.

التعليم والتدريب المهني والتقني كمحرك للنمو الاقتصادي

يلعب التعليم والتدريب المهني والتقني دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم. يمكن للتعليم أن يزود الشباب بالمهارات اللازمة للعمل في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا. من خلال تطوير برامج تدريب مهني متقدمة، يمكن تعزيز قدرات الشباب على الابتكار والمساهمة في الإنتاج المحلي.

ويعد التدريب المهني والتقني عنصراً حيوياً في بناء اقتصاد مقاوم. يمكن لهذه البرامج أن توفر للشباب الفلسطيني فرصاً للتعلم والتطوير المهني في مجالات تحتاجها السوق المحلية، مثل:

1. التكنولوجيا والمعلومات: توفير دورات تدريبية في مجالات مثل البرمجة، والشبكات، والأمن السيبراني يمكن أن يفتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل الرقمي العالمي.

2. الصناعات التحويلية: تدريب الشباب على المهارات التقنية المطلوبة في الصناعات التحويلية يمكن أن يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل مستدامة.

3. الزراعة المستدامة: تقديم برامج تدريبية في تقنيات الزراعة المستدامة يمكن أن يعزز الإنتاج الزراعي المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.

دور التعليم في تعزيز الاقتصاد المقاوم

1. مناهج تعليمية متخصصة: يجب على النظام التعليمي الفلسطيني تطوير مناهج تعليمية تركّز على المهارات الفنية والتقنية المطلوبة في السوق المحلي. على سبيل المثال، يمكن إدراج دورات في الزراعة المستدامة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية.

2. التدريب العملي والتطبيقي: تعزيز التدريب العملي من خلال الشراكة مع الشركات المحلية والمزارع، حيث يمكن للطلاب الحصول على خبرة عملية تسهم في تحسين فرص توظيفهم بعد التخرج.

3. تشجيع الابتكار وريادة الأعمال: يجب على المؤسسات التعليمية تشجيع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم المشاريع الصغيرة، وتوفير حاضنات أعمال تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم. من خلال تعزيز دور التعاونيات والجمعيات الأهلية، يمكن تقديم منتجات وخدمات بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفقر. هذه التعاونيات يمكن أن تكون أيضاً منصات لتبادل المعرفة والمهارات بين الأفراد.

تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية

بناء اقتصاد قوي ومستدام يمكنه الصمود أمام الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية والمشاريع الوطنية.

التجارة العادلة والابتكار

التجارة العادلة تعتبر من المبادئ الأساسية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد المقاوم في فلسطين. من خلال تطوير شراكات تجارية عادلة مع الأسواق الخارجية، يمكن تصدير المنتجات الفلسطينية بشروط مربحة ومنصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الابتكار في مجالات مثل التصنيع الزراعي، والمنتجات الغذائية العضوية، والحرف اليدوية التقليدية، حيث يمكن لهذه المنتجات أن تجد سوقاً واسعاً خارج فلسطين.

السياسات الداعمة

لنجاح استراتيجية الاقتصاد المقاوم، يجب على الحكومة الفلسطينية تبني سياسات داعمة للاستثمار المحلي والتجارة الداخلية. هذا يشمل تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الإنتاج المحلي والتجارة.

1. تشجيع الإنتاج المحلي: تعزيز الزراعة والصناعة المحلية لزيادة الاكتفاء الذاتي. يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المزارعين المحليين، وتحسين تقنيات الزراعة، وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

2. تنويع مصادر الطاقة: تطوير مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتقليل نفقات الطاقة.

3. تعزيز التعليم والتدريب المهني: تطوير مهارات الشباب في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة، لزيادة قدراتهم على الابتكار والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

4. دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: تعزيز دور التعاونيات والجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات والمنتجات بأسعار مناسبة، مما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفقر.

5. التجارة العادلة: البحث عن أسواق جديدة وتطوير شراكات تجارية عادلة تساعد في تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج بشروط عادلة ومربحة.

6. تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية: بناء اقتصاد قوي ومستدام يمكنه الصمود أمام الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية والمشاريع الوطنية.

تطبيق هذه الاستراتيجيات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى السياسات الداعمة للاستثمار المحلي والتجارة الداخلية. من خلال تفعيل الاقتصاد المقاوم، يمكن لفلسطين تعزيز استقلالها الاقتصادي وتحسين قدرة سكانها على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة.

الخاتمة

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها فلسطين، يشكل الاقتصاد المقاوم حلاً استراتيجياً لبناء اقتصاد قوي ومستدام. من خلال التركيز على الإنتاج المحلي، تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني، يمكن للفلسطينيين تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية والقدرة على مواجهة الأزمات. يتطلب تحقيق هذه الأهداف تعاوناً وثيقاً بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وعدالة للجميع.