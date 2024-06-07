5 شهداء في قصف للاحتلال على مدينتي غزة ورفح

وطن: استشهد خمسة مواطنين على الأقل، مساء اليوم الجمعة، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة طافش في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، وإلحاق دمار كبير بالمنزل والمنازل المجاورة.

وأضافت أن شهيدا ارتقى بقصف لطيران الاحتلال على منازل المواطنين شمال مدينة رفح.

وأصيب عدة أطفال أثناء لعبهم داخل حي الزيتون بمدينة غزة، عقب إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة عليهم.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني شهيدين متحللين ومجهولي الهوية من مفرق أبو عفانة داخل حي البرازيل في رفح.