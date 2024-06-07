بالقذائف والصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف بركة ريشا وخربة ماعر

وطن: أعلن حزب الله استهدافه، اليوم الجمعة، "آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه أصابها ‏إصابة مباشرة".

كما أعلنت المقاومة في بيان آخر، استهداف مجاهديها لـ"مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بخربة ماعر، وانتشاراً لجنوده بمحيطها بقذائف المدفعية".

وأكدت المقاومة، أنّ هذين الاستهدافين يأتيا في سياق "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن مخاطر توسّع الحرب مع لبنان، مؤكّدةً أنّها "ستدفع إسرائيل إلى حافة الهاوية".

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئل، إنّ "الحرب مع حزب الله ستجلب تحدياً كبيراً للجبهة الداخلية، إذ إنّ الشمال والوسط سيواجهان تهديداً بحجم وشدة لم يواجهاهما من قبل".