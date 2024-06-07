حزب الشعب يرحب بقرار الأمم المتحدة وضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" إدراج دولة الاحتلال في القائمة السوداء بسبب الحاق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع.

وقال الحزب في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار من شأنه أن يسهم مع العديد من القرارات الدولية الأخرى، في توسيع عزلة "إسرائيل" على الصعد الاقليمية والدولية، ويعزز مساعي وإجراءات ملاحقتها كقوة احتلال وارهاب متورطة في جرائم الحرب والابادة الجماعية.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب هيئة الأمم المتحدة إلى سرعة تعليق عضوية "إسرائيل" في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها حتى تلتزم بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، والإيفاء تماماَ بشروط هذه العضوية وفقا لتطبيق القرارين ١٨١ و ١٩٤ واللذان يتضمنان اقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.