مسؤول "إسرائيلي": سنخسر المواجهة مع حزب الله خلال الساعات الـ24 الأولى من الحرب

وطن: نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية، في مقال لها، عن النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي السابق في حكومة الاحتلال، عيران عتصيون، قوله أنّ "إسرائيل" ستخسر الحرب مع حزب الله، خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، "بسبب ما سنراه من دمار الشامل في مناطق حساسة جداً، داخل (الأراضي الفلسطينية المحتلة) على نطاق لم نشهده من قبل".



وأضاف عتصيون، أنه وفي الوقت الذي يبدو فيه أن مسعىً آخر لوقف إطلاق النار في غزة يتعثر، "تستعد إسرائيل بالفعل لمواجهة عدو أكثر قوة عبر الحدود في لبنان في صراع قد يجلب دماراً".

وعلى الرغم من أن لقوات الاحتلال تاريخ طويل في قتال حزب الله، "لكن مسؤولين إسرائيليين سابقين يحذرون من أن المسيرة الحالية نحو الحرب، التي تغذيها الاشتباكات المكثفة عبر الحدود والخطاب الناري المتصاعد، يمكن أن تقود المنطقة إلى المجهول".

كما قال عيران عتصيون، الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة الاحتلال، خلال الحرب "الإسرائيلية" اللبنانية، في عام 2006، ثم رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال في عهد نتنياهو: "من الصعب جداً رؤية كيف يمكن كسب هذه الحرب بسرعة، أو على الإطلاق".



كذلك، قال مسؤولون في جيش الاحتلال، لمجلة "نيوزويك"، إنه "يُعتقد أن حزب الله يمتلك نحو 200 ألف صاروخ، بالإضافة إلى قذائف هاون، وطائرات بدون طيار، وصواريخ أرض-جو، وصواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة أخرى".

وأضافوا أنّ "العديد من هذه الأسلحة في طريقها بالفعل إلى ساحة المعركة"، حيث يشن حزب الله الآن حرباً حدودية "أكثر تطوراً من أي وقت مضى، حتى أنه أعلن عن تدمير إحدى بطاريات منظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال لأول مرة على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع".



كذلك، قال الرئيس السابق لفرع الحد من الأسلحة في إدارة التخطيط الاستراتيجي في جيش الاحتلال، شموئيل مئير: "إن هجوماً واسع النطاق لجيش الاحتلال واجتياحاً للبنان، كما يطالب بعض السياسيين، سيؤدي إلى رد انتقامي من حزب الله بهجمات صاروخية ضخمة على حيفا وتل أبيب".

من جهته، قال قائد سابق لوحدة النخبة "سايرت متكال"، دورون أفيتال: "لا أريد أن أخوض حرباً في لبنان، من دون أن أكون متوافقاً مع الولايات المتحدة التي لا تريدها بالطبع".

وأضاف بأن "الدعم الأميركي سيكون حاسماً"، لأن حتى العملية المحدودة "قد تتدهور إلى صراع أكبر، وهو صراع يمكن أن يجر أيضاً فصائل أخرى من محور المقاومة الأوسع المتحالف مع إيران".



كما صرّحت، البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، لـ"نيوزويك"، بأنّ إيران لا تعطي "أي مصداقية على الإطلاق، لخطاب بعض مسؤولي النظام الإسرائيلي، الذين يهددون بشن هجوم بري في جنوب لبنان".

ورأوا أنه على الرغم من أن نتنياهو قد يسعى إلى تصعيد الأزمة وتوسيع جغرافية الحرب للحفاظ على قبضته على السلطة، إلا أنّ حكام الاحتلال ومؤيديه "يدركون تماماً، بعد أن فشلوا بالفعل ضد حماس، أنهم سيواجهون بلا شك هزيمة أكثر هولاً أمام حزب الله".

كما أشارت البعثة إلى قوة حزب الله كعامل من شأنه أن ينفي "ضرورة التدخل الإيراني المباشر" إذ يمتلك الحزب قدرات كافية للدفاع عن نفسه وعن لبنان بشكل مستقل، "دون الحاجة إلى مساعدة من إيران".



المصدر: الميادين