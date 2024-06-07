ليبرمان: بدلاً من النصر حصلنا على العار الكامل

وطن: شدّد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على أنّه "بعد 8 أشهر من الحرب، حصلنا على العار الكامل، بدلاً من النصر الكامل".

وقال ليبرمان، في تصريح انتقد فيه الأداء الحكومي في الحرب، إنّ "حكومة الاحتلال أضاعت منطقة الشمال، وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله، الذي يفعل كل ما يريده".

وأضاف أنه "بعد 8 أشهر من الحرب، لم تنجح حكومة الاحتلال في إزالة حماس، ولا إعادة الأسرى من غزة".



وفي سياق متّصل، قال اللواء في الاحتياط في جيش الاحتلال، إسحاق بريك، إنّ "حكومة الحرب الحالية تقود إسرائيل إلى الهاوية".

وقال بريك، في مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنّ "هناك حقيقة واحدة واضحة ومؤكدة، استناداً إلى الوقائع، وهي أنّ جيش الاحتلال لا يستطيع الانتصار في هذه الحرب ضد حماس، وضد حزب الله".



وأوضح أنّ ذلك الاستنتاج "ليس لأنّ إسرائيل لا تريد الانتصار، بل لأنها ببساطة لا تستطيع، فالجيش ضعيف، وفقد قدرته على ذلك، وليس لديه فائض في القوات"، مشيراً إلى أنّ "الوضع يزداد سوءاً في كل يوم تستمر الحرب".



المصدر: الميادين