المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في رفح.. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل جنوده

وطن: أكدت مصادر فلسطينية خوض المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، اشتباكاتٍ ضاريةً ضدّ القوات التابعة لجيش الاحتلال في حي قشطة وسوق الحلال، غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع اشتداد المعارك في مخيم يبنا، في مدينة رفح أيضاً.

وفي العمليات التي نفّذتها المقاومة، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، دبابةً تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "الياسين 105"، وذلك قرب مفترق عوض الله في مخيم يبنا.

وفي شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع، حيث تواصل كتائب القسّام استهداف قوات الاحتلال، تمكّن مجاهدوها من استهداف منزل تحصّنت فيه قوة تابعة لجيش الاحتلال.

واستهدفت "القسّام" المنزل بقذيفة "TBG"، موقعةً أفراد القوة التابعة لجيش الاحتلال بين قتيل ومصاب. وأكدت في بيان رصد هبوط الطيران المروحي التابع للاحتلال من أجل إخلاء الجنود.

بدورها، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقرّ قيادة فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال في موقع "رعيم"، برشقة صاروخية.

ونفّذت السرايا عملية استحكام مدفعي، استهدفت فيها آليات الاحتلال المتوغلة بعد رصدها بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وذلك عند الحدود الفلسطينية - المصرية غربي رفح.

وفي غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثّق قصفها مدينة أسدود المحتلة، وتجمعات جيش الاحتلال عند محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.



من جهتهاـ قامت كتائب شهداء الأقصى بقصف تجمعات لآليات جيش الاحتلال، بقذائف "الهاون"، في شرقي مدينة دير البلح.

وفي شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة أيضاً، دكّت الكتائب، القوات التابعة لجيش الاحتلال المتوغلة بعدد من قذائف "الهاون".

بدورها، دكّت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، قيادة قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ووثّقت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، قصفها مستوطنة "العين الثالثة" برشقة صاروخية.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات التابعة لجيش الاحتلال المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ جيش الاحتلال، الخميس، بمقتل جنديين في صفوفه في جنوبي قطاع غزة.

وأوضح إعلام عبري أنّ أحد الجنديين القتيلين هو من "سلاح حماية الحدود"، وقُتل في أثناء تبادل لإطلاق النار مع مجموعة تسلّلت من غزة إلى المستوطنات، قرب معبر كرم أبو سالم.

وفي اعتراف آخر، أقرّت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي من جراء انفجار عبوة ناسفة في نفق في رفح.

من جهتها، أكدت كتائب القسّام تنفيذها عملية إنزال "خلف الخطوط"، تمكّن المجاهدون فيها من اختراق السياج التابع لجيش الاحتلال الفاصل في رفح، ومهاجمة مقرّ قيادة فرقة الاحتلال العاملة هناك.

وفي عملية ثانية، فجّرت كتائب القسّام، عين نفق فُخِّخت مسبقاً بقوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال مكوّنة من 5 جنود، ما أدى إلى القضاء على القوة، وذلك قرب تل زعرب، غربي رفح.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزّة، تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.



المصدر: الميادين