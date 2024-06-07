مستوطنون يحاولون إحراق منازل في قرية بيتين شرق رام الله

وطن: هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الجمعة، قرية بيتين، شرق محافظة رام الله والبيرة، وأضرموا النيران في محيط عدد من المنازل.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشار المستوطنين قرب منازل مأهولة في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، على مقربة من الجسر بين قريتي بيتين ودير دبوان، حيث قاموا بإشعال النيران في الأعشاب الجافة بأراض ملاصقة للبيوت، في مؤشر على نيتهم إحراقها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت أهالي القرية من التصدي لهجوم المستوطنين، وعرقلت لاحقا محاولاتهم إخماد النيران.