مسيرات اليمن: ثابتون في دعم فلسطين.. ونحذّر من التمادي في العدوان

وطن: أكد بيان المسيرات المليونية اليمنية، اليوم الجمعة، ثبات الشعب اليمني في مواجهة المؤامرات والضغوط التي يمارسها العدوان الأميركي - البريطاني ضدّه، والثبات على الموقف الداعم والمساند للشعب الفلسطيني.

وشدّد البيان على مواصلة الفعاليات والحشد والتعبئة في اليمن، دعماً للشعب الفلسطيني، محذّراً "أدوات العدو الإقليمية والمحلية من التمادي في خطواتهم العدوانية ضدّ اليمن وشعبه واقتصاده".

وجاء البيان بعدما خرجت تظاهرات مليونية في عدّة محافظات، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت عنوان "مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات".

العدوان الأميركي - البريطاني يشنّ غارات على شمالي صنعاء والحديدة

شنّ العدوان الأميركي - البريطاني، الجمعة، عدة غارات على اليمن، استهدفت شمالي العاصمة صنعاء، ومحافظة الحُدَيْدة، غربي البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، شنّ العدوان غارتين على معسكر الصيانة، شمالي صنعاء، حيث سُمع دوي الانفجارات، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأضافت المصادر أنّ العدوان شنّ 6 غارات أخرى على الحُدَيْدة، استهدفت مطار الحُدَيْدة الدولي وزورقين لصيادين في ميناء الصليف.

يُذكر أنّ العدوان شنّ في أواخر أيار/مايو الماضي غارات استهدفت عدداً من المواقع في محافظات يمنية، وأسفرت استشهاد 16 يمنياً وجرح 41 شخصاً.

ويأتي ذلك بينما تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضدّ السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالاحتلال، وتلك الأميركية والبريطانية، إسناداً للمقاومة الفلسطينية ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، يوم الخميس الماضي، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق.

واستهدفت إحدى العمليتين سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، بينما استهدفت الأخرى سفينةً انتهكت قرار حظر الدخول إلى الميناء.

المصدر: "الميادين"