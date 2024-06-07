الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في العيسوية

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، المواطن المقدسي أمجد محمود على هدم منزله ذاتيا في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس.

وقال محمود، إنه يسكن في المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، منذ سبع سنوات، مع أسرته التي تضم 7 أفراد، بينهم 3 أطفال أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم شهرين، إضافة لوالده ووالدته.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، وإلا فإنهم سيتحملون تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمتها آليات الاحتلال.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتجبرهم على هدم منازلهم أو تهدمها آلياتها، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.