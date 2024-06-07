"واشنطن بوست": تكلفة إصلاح الرصيف المؤقت الذي أقامه الجيش الامريكي في غزة تتجاوز 20 مليون دولار

وطن: كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن الحاجة إلى إصلاحات مكلفة للرصيف المؤقت الذي أقامته واشنطن قبالة شواطئ غزة، والذي تعرَّض لأضرار بالغة بسبب العوامل الجوية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، تقدَّر تكلفة الإصلاحات الضرورية بحوالي 22 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 28 مليون دولار. وكشفت الصحيفة أن الفرق العسكرية الأميركية تسعى حاليا لإعادة بناء الأساسات اللازمة لرصيف مماثل في ميناء أسدود.

وتوقعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ أن تكتمل إعادة بناء الرصيف بحلول نهاية الأسبوع الجاري، ليبدأ فورا بالعمل.

وزعمت سينغ أن بلادها تواصل التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "في أقرب وقت"، في حين لا تجبر الادارة الامريكية حكومة الاحتلال على فتح المعابر من اجل ذلك.