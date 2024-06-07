إصابات في قصف للاحتلال استهدف منزلين بمدينة غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلين لعائلتي طافش وأبو دف قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,731 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83,530 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



