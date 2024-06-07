فدا يرحب بقرار إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال

وطن: رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراج قوات الاحتلال في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، وهو القرار الذي يفضح صورة "إسرائيل" ويغطي انتهاكات قوات الاحتلال خلال عام 2023 لحقوق الأطفال الفلسطينيين وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل ضمن تقرير سيتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، وستجري مناقشته في 26 حزيران/يونيو الجاري.

وحيا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" غوتيرش على قراره، كما حيا مبعوث الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب فيرجينيا جامبا كاتبة التقرير الذي أفضى لهذا القرار الذي من شأنه مع جملة من القرارات والمواقف والتحركات زيادة عزلة "إسرائيل" الدولية وكشف زيف ادعاءاتها الديمقراطية وفضح جرائمها وسياساتها العنصرية.



وطالب كل أطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، بالتحرك والعمل المشترك من أجل فرض عقوبات على "إسرائيل" وصولا لمقاطعتها وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أو حتى طردها منها ردا على الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني وحرب الابادة التي تواصلها على قطاع غزة، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الانضمام إلى هذا الحراك الدولي والكف عن لعب دور الحامي لـ "إسرائيل" والشريك لها في عدوانها.