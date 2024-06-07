جندي من جيش الاحتلال ينشر مقطع فيديو لاعتقال فتى من قلقيلية والتنكيل به

وطن: نشر أحد جنود الاحتلال، مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من اقتحامه رفقة جنود آخرين، منزلا في مدينة قلقيلية، واعتقال فتى والتنكيل به.

وأظهر مقطع الفيديو، اقتحام جنود الاحتلال منزل عائلة ملحم في حي داود في مدينة قلقيلية، فجر أمس الخميس، حيث كسروا باب البناية بالمهدات، قبل أن يحتجزوا العائلة ويعتقلوا نجلهم الفتى ماجد ملحم (18 عاما).

كما تضمن الفيديو صورة للفتى ملحم معصوب العينين ومكبل اليدين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 10 مواطنين خلال اقتحامها عدة أحياء في مدينة قلقيلية، فجر الخميس، من بينهم الفتى ماجد ملحم.

ومنذ بدء عدوانها الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نشر جنود في جيش الاحتلال مقاطع فيديو على صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي، تظهر اعتقال مواطنين أو احتجازهم والتنكيل بهم، والعبث بمحتويات المنازل التي اقتحموها أو دمروها في قطاع غزة، بما في ذلك ألعاب الأطفال، مستغلين سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتعون بها، والصمت الدولي الذي يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة جرائمهم بحق أبناء شعبنا.

كما تتضمن مقاطع الفيديو عبارات تحرّض على قتل الفلسطينيين، بالإضافة إلى الشتائم والألفاظ النابية.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ بدء العدوان، أكثر من 3009 مواطن، بينهم 635 طفلا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عدا عن المعتقلين من قطاع غزة الذي يقدر عددهم بالآلآف، ويواجهون سياسة الإخفاء القسري في معسكرات الاحتلال، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.