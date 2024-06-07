مستوطنون يحرقون أراضي زراعية ومشطب مركبات في برقا شرق رام الله

وطن: أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومشطب مركبات في قرية برقا شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "عوز عتصيون" المقامة على أراضي القرية، أضرموا النار بأراض زراعية في المنطقتين الشمالية والغربية، مساحتها تقدّر بـ500 دونم، حيث أتت النيران على العشرات من أشجار الزيتون المعمرة.

وتتعرض قرية برقا لاعتداءات متكررة من المستوطنين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.