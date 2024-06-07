وطن: نظمته أندية ومؤسسات في مدن رام الله والبيرة وبيتونيا (غزة وصور الشهداء تتصدر المشهد في ماراثون "صرخة الحرية والعودة").

لم يجد العداء محمود حمايل من مدينة البيرة وسيلة للتعبير عن وفائه لصديقه الشهيد وجيه الرمحي الذي استشهد في مدينة البيرة قبل أيام أفضل من ارتداء صورته خلال ماراثون "صرخة الحرية والعودة" الذي نظمته أندية ومؤسسات في مدن رام الله والبيرة وبيتونيا.

يقول حمايل" كان وجيه صديقي، وقد استشهد خلال اقتحام الاحتلال لمدينة البيرة قبل عدة أيام، وارتأيت أن أرتدي صورته اليوم خلال الماراثون وفاء وعرفانا له ولكل الشهداء الذين يرصفون لنا طريق الحرية".

وكان الماراثون الذي نظمته يوم الجمعة أندية مؤسسة شباب البيرة، وثقافي البيرة، وأبناء رام الله، والإرسال، والشرفة، وآرثوذوكسي رام الله، وإسلامي رام الله، ونادي بيتونيا، وجمعية عطاء فلسطين الخيرية، وجمعية علالي البيرة، وجمعية اللد، ونادي الطفل في الأمعري برعاية من شركة النبالي والفارس للعقارات وشركة مرجان للمياه وبدعم من محافظة رام الله والبيرة وبلديات رام الله والبيرة وبيتونيا ومديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة قد تحول إلى مناسبة وطنية للتأكيد حق العودة، ودعماً للصمود الأسطوري الذي جسد ويجسد بدماء شهدائنا في قطاع غزة والضفة الغربية، حاملة رسالة وطنية تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وانطلق الماراثون من حديقة الاستقلال في مدينة البيرة، وقسم إلى مرحلتين الأول بمسافة 3 كيلو متر، والثاني بمسافة 7 كيلو، وانتهى في ملعب ماجد أسعد بمدينة البيرة وسط مشاركة شبابية واسعة من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.





وأكدت الأندية والمؤسسات خلال حفلي الافتتاح والاختتام إن فكرة الماراثون ليس حدثاً رياضياً فحسب، بل هي مناسبة وطنية للتأكيد على حق العودة والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الأخذ بوصية الشهداء والجرحى والأسرى للاستمرار في مسيرة التحرر الوطني.

وفي نهاية الماراثون تم تكريم الفائزين والجهات الداعمة، إذ حصل المتسابق محمود حمايل على المرتبة الأولى في مسافة 7 كيلومتر عن فئة الذكور، ويزن زلوم على المرتبة الثانية وعلي حسين على المرتبة الثالثة، فيما فازت ليسا الطويل بالمرتبة الأولى عن فئة الإناث وآية حرفوش بالمرتبة الثانية وريناد عبد السلام بالمرتبة الثالثة، فيما فازت المتسابقة جنى غروف بالمرتبة الأولى عن فئة الإناث لمسافة 3 كيلو، ورحمة غروف بالمرتبة الثانية، وجنى حمد بالمرتبة الثالثة، وعن فئة الذكور فاز مهيب عريف بالمرتبة الأولى، وأحمد ركان بالمرتبة الثانية، وحمد مقداد بالمرتبة الثالثة.





وتم تكريم الطفل محمد حمايل كونه أصغر متسابق، فيما حصل سائد زهران على جائزة أكبر مشارك في الماراثون، والطفلة مسك مدحت أصغر مشاركة في الحضور.



