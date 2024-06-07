الإعلام العبري: أداء جيشنا تحول من انتصار مطلق إلى إخفاق مطلق

وطن: تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى تطورات الحرب المستمرة على قطاع غزة، وسط تأكيد مسؤولين أمنيين وعسكريين في حكومة الاحتلال سابقا أن ما يجري من قتال يعود لأسباب حزبية، حيث تحول أداء جيش الاحتلال من "انتصار مطلق إلى إخفاق مطلق".

ونقلت القناة 12 العبرية عن رئيس شعبة الاستخبارات في "الموساد" سابقا أمنون سوفرين قوله إنه "لا يرى أي وضع يمكنهم من تحرير الأسرى في غزة، فالضغط العسكري الذي يتحدثون عنه دائما، بات في نهايته".

وتساءل سوفرين قائلا "ما الذي تبقى؟ أن نعبر من رفح إلى سيناء، هذا ليس خيارا، وبتنا في نهاية الطريق، ولم نتمكن من إعادة أي منهم إلى بيته".

بدوره، قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال سابقا عومر بارليف إن "الحرب انتهت منذ 3 أشهر، وفي الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة هناك قتال لأسباب حزبية فقط".

وأكد بارليف للقناة 13 العبرية أنه "دون أن تتوقف الحرب والقتال في الجنوب (غزة)، لن يعود المخطوفون (الأسرى)، ولن يعود السكان إلى الشمال".



من جانبه، ألقى وزير الزراعة في حكومة الاحتلال آفي ديختر بالمسؤولية على الجيش بتركيزه على غزة بدلا من الشمال، وقال في هذا الصدد "نخوض حربا في الجنوب، وحرب استنزاف صعبة في الشمال".

وأضاف للقناة 14 العبرية "لا توجد مشكلة بالنسبة للجيش للقتال بضراوة في غزة، وبضراوة في لبنان"، لكنه استدرك قائلا "الجيش قرر أنه سيركز جهوده في غزة، وإنهاء العمليات فيها، قبل التفرغ لحزب الله".

بدوره، سخر الصحفي "الإسرائيلي" نتان زهافي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تعهده بإعادة الأمن لمستوطنات الشمال مثلما تعهد لمستوطنات غلاف غزة.

وعبر القناة 13 العبرية قال زهافي "تحولنا من الحديث عن انتصار مطلق إلى الحديث عن الإخفاق المطلق، ملايين من سكان إسرائيل مكتئبون، والآلاف يهجرون البلاد ويشترون عقارات في اليونان وقبرص والبرتغال، وكارثة اقتصادية تقترب".

وأكمل موضحا "أصحاب المصالح التجارية والمزارعون يصرخون النجدة، وصرخات اليأس لأبناء عائلات المخطوفين (الأسرى) تقع على آذان صماء"، وتابع "الكثير من أبناء إسرائيل لا يتظاهرون، وبيت الشعر في النشيد الإسرائيلي (أملنا لم يضع بعد)، لم يعد واقعيا".

المصدر: الجزيرة