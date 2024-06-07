الصالحي: مشاورات مكثفة لتوحيد الموقف من المشروع الامريكي في مجلس الأمن

رام الله – وطن: قال الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، بسام الصالحي، ان هناك مشاورات فلسطينية مكثفة تجري بين القوى كافة، لتوحيد الموقف في التعامل مع "الصفقة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مؤكداَ أن هناك توافق فلسطيني على ان الأساس المطلوب هو الوقف الفوري الواضح والملموس للعدوان وإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة.

وأضاف الصالحي أن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي غير متوازن ويجب تعديله، مشيراَ إلى أن دولة فلسطين تعمل مع الجزائر الشقيقة وروسيا والصين وبعض الدول الأخرى من أجل تعديل هذا المشروع، من خلال تمرير واعتماد صيغة واضحة للوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، ووقف كل الممارسات العدوانية للاحتلال وجرائمه في الضفة الغربية.

وأكد الصالحي مجدداَ أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وحدة جغرافية وولاية سياسية واحدة، وتحت مسؤولية حكومة فلسطينية واحدة.