صحيفة امريكية: السنوار في رسالة للوسطاء: لا هدنة دون وقف اطلاق نار شامل وحماس لن تتخلى عن سلاحها

وطن: قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس، إن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أبلغ الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار، أن الحركة لن تقبل بأي اتفاق إلا إذا التزم الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار، وذلك في خضم جولة مفاوضات يقودها اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهما مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، برعاية قطرية مصرية، تهدف إلى إطلاق مفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة.

في الوقت ذاته، أكدت دولة قطر أن حركة حماس أبلغتها بأنها ما زالت تدرس المقترح الأخير لصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الرسالة هي بمثابة أول رد لموقف الحركة على اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإنهاء الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ ثمانية أشهر، لكنه لا يعتبر رداً رسمياً من الحركة على مبادرة بايدن، حيث لم يصدر موقف الحركة بعد بشأن العرض الأخير الذي قُدم لها.

وقالت الصحيفة بحسب ما نقلته عن وسطاء لم تسمهم، إن السنوار أبلغ الوسطاء بأن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك".