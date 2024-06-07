مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون مدينة أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، موقعا أثريا في مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا موقع "كنيس شهوان" الأثري عند مدخل مخيم عين السلطان في أريحا.

يذكر أن هذا الموقع الأثري يعود تاريخه إلى العصر البيزنطي ويتضمن أرضية من الفسيفساء، واكتشف في أعمال التنقيب التي أجراها عالم الآثار الفلسطيني ديمتري برامكي خلال عمله مع دائرة الآثار التابعة للانتداب البريطاني في عام 1936، وقام مالك الأرض، المواطن الفلسطيني حسني شهوان من القدس، ببناء منزل فوق أرضية الفسيفساء للحفاظ عليها.