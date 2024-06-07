نقيب المحامين يستقبل رئيس بعثة الشرطة الأوروبية

رام الله - وطن: استقبل نقيب المحامين فادي عباس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كارين ليمدال والوفد المرافق لها يوم أمس في مقر النقابة في مدينة رام الله.

ورحب النقيب عباس بالسيدة ليمدال والوفد المرافق، مقدما لها التهنئة بتعيينها حديثا رئيسا للبعثة، مستعرضا الآثار المترتبة على قطاع العدالة وواقع المحامي الفلسطيني جراء استمرار حرب الإبادة والعدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك حالات الإعتقال التي طالت عشرات من الزميلات والزملاء المحامين وآخرها اعتقال الزميلة نداء صلاح من جنين اول الأمس.

وناقش الطرفان العديد من المسائل ذات الإهتمام المشترك في سياق حماية حقوق الإنسان وحماية مبدأ سيادة القانون وتدعيم واقع القطاع العدلي في ظل التحديات الجسيمة والمتعددة التي يواجهها.