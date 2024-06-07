د.عقل أبو قرع يكتب لوطن .. الأغذية الملوثة في الاسواق وأهمية حماية المستهلك

يصادف في السابع من حزيران من كل عام ما يعرف ب " اليوم العالمي لسلامة الاغذية"، حيث يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "لفت الانتباه للحوادث المتصلة بسلامة الأغذية" ويؤكد موضوع هذا العام على أهمية التأهّب للحوادث المتصلة بسلامة الأغذية، سواء كانت خفيفة أو وخيمة، ومن الامثلة على ذلك عدم كفاية الضوابط لسلامة الاغذية أو الغش في الأغذية أو الأحداث الطبيعية التي يمكن ان تؤثر على جودة الغذاء.

والهدف من الاحتفال السنوي بهذا اليوم، حسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة هو لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ويُعد مثل هذا اليوم الدولي فرصة لتعزيز الجهود لضمان أن الطعام الذي نتناوله سليم، وتعميم سلامة الأغذية، والتقليل من عبء الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء على مستوى العالم.

وفي بلادنا يحتل موضوع سلامة الغذاء أهمية كبيرة، في ظل عدم وجود ضوابط أو قوانين رادعة أو حملات تفتيش متواصلة، وفي ظل اعلان وزارة الاقتصاد الوطني قبل فترة، عن اكتشاف وبالتالي اتلاف وسحب من الأسواق منتجات إسرائيلية وبالأخص أنواع من السلطات الملوثة بالبكتيريا أو تلك التي تحوي مواد كيميائية حافظة أعلى من المسموح به حسب المواصفات الفلسطينية، وهذا الموضوع يثير الإرباك والقلق والخوف والرعب عند المواطن والمستهلك والناس بشكل عام.

والمواد الحافظة على سبيل المثال وبغض النظر عن آلية عملها هي مواد كيميائية، أذا زاد تركيزها عن الحد المسموح به، سوف يكون لها اثار عكسيه وتحدث التلوث الكيميائي للطعام، ومن ضمن بقايا المواد الكيميائية في الطعام كذلك العناصر المعدنية ومواد غير عضويه، والمبيدات، وبالأخص في الغذاء الطازج مثل الفواكه والخضار، حيث معروف ان المبيدات الكيميائية تستخدم في أنحاء عديدة في العالم للحفاظ على نوعية وكمية الإنتاج، وبعض هذه المواد تمكث لفترة قصيرة والأخرى تبقى وتنتقل في النظام البيئي الحيوي من التربة، إلى النبات، إلى الهواء، الطعام ومن ثم الإنسان.

ولأن هذه المواد الكيميائية قد تكون ضارة صحياً وبيئياً، فإن هناك دول قد أقرت تشريعات وقوانين للاستعمال الصحيح والآمن لهذه المبيدات، وفي أحيان عديدة لترشيد استخدامها بالكمية الأقل، وهذه القوانين مُلزمه للشركات والمصانع التي تنتج المبيدات وتوزعها على المزارعين الذين يستخدمونها وكذلك مؤسسات التسويق من حيث إلزامها بالسماح لحد معين ما من بقايا المبيدات في المنتوج الذي في المحصلة يصل إلى الإنسان.

وحسب المنظمات الدولية المختصة، فإن الغذاء غير الآمن يشكل تهديدا لصحة الإنسان والاقتصاد، ويؤثر أكثر على الفئات الضعيفة والمهمشة، وخاصة النساء والأطفال، والسكان المتضررين من النزاعات، والمهاجرين. ويموت ما يقدر بنحو 420,000 شخصا حول العالم كل عام بعد تناولهم أطعمة ملوثة، ويتحمل الأطفال دون سن الخامسة %40 من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء، مع 125,000 حالة وفاة في كل عام.

والأغذية التي يتم ضبطها ومصادرتها في بلادنا، سواء أكانت فاسدة او منتهية الصلاحية، كان من المفترض أن تجد طريقها الى افواه المستهلك الفلسطيني وما لذلك من عواقب وخيمة، وعلى مستوى العالم، يصاب شخص واحد من كل 10 أشخاص بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وهناك 200 مرض ناجم عن الأغذية الفاسدة ومنها ما يؤدي الى الموت او الاعاقات الدائمة.

ورغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والمختصة في ملاحقة ظاهرة الاغذية غير الصالحة، الا ان الكميات التي يتم ضبطها او مصادرتها او اتلافها، لا تشكل الا الجزء الصغير مما هو موجود في الواقع، وبالتالي فأن نسبة كبيرة من هذه المنتجات تصل في المحصلة الى يد المستهلك الفلسطيني، وقد لا يؤدي استهلاكها الى حدوث آثار صحية لحظية او فورية، ولكن لا يعني هذا عدم وجود آثار بعيدة المدى قد تنعكس في صورة أمراض مزمنة او أمراض عضال قد تكون قاتلة.

ولا شك ان الوضع الخاص الذي نحيا فيه، من حيث عدم القدرة على مراقبة الحدود اي التحكم فيما يدخل الينا، وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وفي ظل التشرذم الاجتماعي الحاصل، وفي ظل قلة الوعي او المعرفة بطبيعة المنتجات عند المواطن، وفي ظل عدم وجود الإمكانيات البشرية والتقنية الكافية عند الجهات المعنية، وبالطبع في ظل وجود اناس جشعين وعلى استعداد للتضحية بالمستهلك والمواطن من اجل الجمع السريع للمال، في ظل كل ذلك فأن المستهلك الفلسطيني هو الضحية لذلك.

وبما ان هناك العديد من الجهات التي تعمل او تدعي انها تعمل لحماية المستهلك، سواء أكانت جهات رسمية او غير رسمية، فلماذا لا يتم تجميعها في إطار فاعل لحماية المستهلك، وان تتمتع بصلاحيات من المراقبة وحتى ضبط عينات مشتبه فيها وإرسالها الى المختبرات المختصة للفحوصات، وتتمتع بصلاحيات التعريف او التشهير بتلك الجهات التي تتاجر او تعمل على إيصال البضائع الفاسدة للمستهلك، وتعمل كذلك على مراقبة تطبيق القوانين او العقوبات المتعلقة بذلك.

ويلعب المستهلك، او المواطن نفسة دورا هاما في الحد من ظاهرة الاغذية والادوية الفاسدة، وذلك من خلال الابلاغ عن اية منتجات مشتبه بها، او منتجات لم يعتد عليها، سواء من حيث شراؤها بأسعار منخفضة، او منتجات منتهية الصلاحية، او الشعور بأمر ما من حيث الطعم او الرائحة او الشكل، او حتى طبيعة المغلف، او اذا حدثت اية مضاعفات صحية بعد استهلاكها، ولذا يعتبر المستهلك الواعي اليقظ، بالإضافة الى الاجهزة المختصة والى المؤسسات الأهلية والى تنظيم وتوحيد جهود الجهات العاملة في هذا الصدد، هي الأداة العملية القادرة على الحد من ظاهرة أصبحت تؤرق الناس والمجتمع والبلد ككل.

ومع الاحتفال بـ "اليوم العالمي لسلامة الأغذية" هذا العام، وفي ظل أوضاع مربكة الأوضاع الحالية في بلادنا، من ضبط ومصادرة مواد فاسدة متعددة، ومن اجل طمأنة المواطن وبالتالي عدم اثارة الناس والبلد، فالمطلوب من الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بسلامة الغذاء منع وصول المواد الغذائية الفاسدة للناس، ووضع برنامج منظم ومتكامل من اجل سحب عينات عشوائية، سواء أكان من الخضار او الفواكه، او حتى من الخبز والكعك، وإجراء الفحوصات الروتينية لهذه العينات، في مختبرات فلسطينية، تم اعتمادها، وتم التأكد ومن خلال مختصين علميين، بجاهزيتها، سواء طاقمها او أجهزتها او خبرتها، في القيام، بهذه الفحوصات، والأهم كذلك نشر نتائج الفحوصات، ومن خلال الاعلام، لكي تصل الى المستهلك الذي هو الضحية لهذه الأوضاع.

ومع تراكم القلق والخوف من دوامة الأغذية الفاسدة، فأن الأهم في هذه الدوامة المتواصلة، هو العمل الجدي والفوري، لمراجعة وتعديل القوانين الحالية، لكي تكون رادعة، وحتى يتم اعداد قوانين تتناسب مع حجم المشكلة، التي يواجهها المستهلك الفلسطيني، فمن المفترض ان يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية بحق من يروج الى الاغذية الفاسدة، وانه يجب تطبيق القوانين الحالية وبحزم وعلى الملأ وخاصة على الجهات التي تسوق الأغذية الفاسدة بأنواعها.