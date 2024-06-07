وفود الدول تنسحب من جلسة خاصة بفلسطين مع بدء كلمة ممثل الاحتلال

وطن: انسحب ممثلو العديد من الدول من قاعة الجلسة الخاصة بفلسطين خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقامة في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية مع بدء كلمة ممثلة إسرائيل.

وخلال الجلسة الخاصة بفلسطين احتج العديد من ممثلي الدول على حضور المندوبة الحكومية الإسرائيلية ييلا سيترين للتحدث في الجلسة، وقاموا بالانسحاب احتجاجا على الحرب المستمرة ضد غزة، ولم تلق كلمة ممثلة الاحتلال انتباها من الحاضرين حيث كانت نصف قاعة الاجتماع فارغة عند انتهاء كلمة سيترين.