جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء السعدي والجلاد ومرعي في جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة في جنين، مساء اليوم الخميس، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وهم إبراهيم طاهر محمد السعدي (21 عاما) والطفل عيسى نافز جلاد (17 عاما)، من جنين، وعدي أيمن مرعي (24 عاما) من مخيم جنين.

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل آلاف المشيعين جثامين الشهداء، على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، والداعية للوحدة الوطنية.

وسار المشيعون نحو مقبرة شهداء الحي الشرقي في جنين، ومقبرة الشهداء الجديدة في مخيم جنين، حيث ووريت جثامين الشهداء الثرى.