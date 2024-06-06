الاحتلال يعتقل شابا بعد اعتداء المستوطنين عليه جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا عقب اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد نواجعة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب خليل الهريني، عقب تعرضه للاعتداء من قبل المستوطنين أثناء رعيه الاغنام في أراضي قرية سوسيا بمسافر يطا.

كما نفذ مستوطنون مستوطنون جولات استفزازية في محيط منازل المواطنين في تلك المنطقة، وأجروا عمليات مسح وتصوير للمنازل، وأطلقوا قطعان اغنامهم في حقول المواطنين وحول أشجارهم المثمرة في سوسيا وشعب البطم، تحت حماية ما يسمى "أمن" المستوطنات.

وفي "شعب فرصة" القريبة من تجمع المفقرة، سرق مستوطنون مسلحون خزانا للمياه يعود للمواطن نعيم حمامدة، وأخذوه الى داخل مستوطنة "افيغال" المقامة على اراضي المواطنين.