زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. أهالي جباليا ومخيّمها اللذين باتا قاعًا مصفصفًا أصرّوا على العودة حتى إلى بقايا البيوت

قالت زميلتي أنّها ومن معها يشعرون بالانتصار وهم عائدون لمخيّمهم، رغم أنهم وجدوا بيوته على شكل بقايا فقط، والكثيرين لم يجدوا حتى هذه البقايا، فبالأمس انسحب الجيش الصهيوني من مدينة جباليا ومن مخيمها والمعروف عنه أنه مُخيّم الأبطال. والحقيقة أن اللسان يعجز عن وصف الدمار الذي أصاب المخيم، حتى شاشات التلفزة لن تتمكّن من ملاحقة حجم نكبة أهله، لكنّني أفهم لماذا يشعرون بالانتصار لعودتهم رغم كلّ ذلك، فقد أصرّوا على العودة إليه لما كانه لهم من مدنهم وقُراهم البديلة التي هُجّروا منها سنة 1948 على يد العصابات الصهيونية آنذاك والتي لم يتمكنوا من العودة إليها بتاتًا، لكنّهم على الأقل تمكّنوا الآن من العودة لمخيّمهم.

خلال شهور هذا العدوان الفاشي عاش المخيم كغيره من المخيّمات خصوصًا (مثل الشاطئ والنصيرات، والبريج، والمغازي، وخانيونس) حجمًا هائلًا من الدمار والقتل القصدي. والمعروف أنّ ثلثيّ أهالي قطاع غزة لاجئون، ما جعل هذا العدو الصهيوني، وفي سياق القضاء على مجرّد التفكير بحق العودة إلى فلسطين التاريخية، يتعمّد القضاء على اللاجئين كي لا يعود هناك من يطالب بحقه في أرضه التي استولت عليها عصابات اليهود الصهيونية قبل 76 سنة، وبنوا دولتهم عليها، تلك الدولة التي وعدتهم بها أنظمة الاستعمار وفي مقدمتهم بريطانيا، كي ينتهوا من مشاكلهم مع اليهود في بلدانهم ويغسلوا أيديهم من العنصرية ضدّهم والتي وصلت إلى حد تهديد دولهم سياسيًا واقتصاديًا في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.

إن الدول الإمبريالية على اختلاف جغرافيّاتها تدعم الكيان الصهيوني الغاصب لاستمرار استقراره في فلسطين بعيدًا عنهم من جهة، ومن جهةٍ ثانية لتتفادى غضب اللوبي الصهيوني الذي بات يتحكّم في الاقتصاد العالمي وبالتالي في رسم سياسة أنظمة تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتصار المؤقت الذي شعر به أهالي المخيم جوهره أيضًا أنّ الجيش الصهيوني، رغم جرائمه الوحشية التي ارتكبها في جباليا ومخيمها وأيضًا في بيت لاهيا، لم يستطع مرّة أخرى الحصول على مبتغاه، وقد سجّل فشلًا ذريعًا سواءً على مستوى خسائره البشرية والمادية أو على مستوى عدم الوصول للأسرى الصهاينة المُحتجزين، أو حتى الانتقام من قادة المقاومة الذي كان يتوقع الوصول إليهم، وكُلّ ما حصل عليه هو عددٌ من جثث القتلى الصهاينة فقط.

إنّ استمرار حكومة الحرب في عدوانها الشرس على قطاع غزة، واستمرار التوغّل في رفح وعدم القبول بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، يعني أنّها لن تحصل على الأسرى الصهاينة إلّا جُثثًا، فالجيش الصهيوني هو من يقوم بقتل هؤلاء الأسرى مما سيضع تلك الحكومة في مأزق المواجهة داخليًا وخارجيًا، كما أنّ التغيير الهزيل في موقف الدول الاستعمارية الداعمة للكيان الصهيوني، لا يُساعد على إجبار الكيان الصهيوني القبول بأيّ اتفاق، وعليه فإنّ الشعب في قطاع غزة بات مُهيًّأ لكُلّ احتمالات تصعيد العدوان، بما يعنيه أنّهم سيتعرّضون للمزيد من القتل والتدمير وقسوة النزوح والتهجير والتجويع، ويعرفون أيضًا أنّ صبرهم على كلّ ذلك لن يستمر حتمًا للأبد، ولن تفنى مدن قطاع غزة ولا قُراه ولا مخيماته، بل ستظلّ صامدةً حتى ينتهي هذا العدوان البغيض.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار