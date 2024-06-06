نقابة المحامين: استمرار امتهان الاحتلال للأسرى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

وطن:قالت نقابة المحامين أن استمرار الاحتلال في امتهان الأسرى وتعذيبهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة بما في ذلك حرمانهم من حقوق الرعاية الصحية وقطع الاتصال مع العالم الخارجي يمثل جريمة حرب مستمرة لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وشددت النقابة في بيان صحفي صدر عنها مساء اليوم الخميس وصل لــــوطن، أن حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها قوة الإحتلال العسكري يوميا والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا بما في ذلك اعتقال أكثر من عشرين محاميا خلال الاشهر القليلة الماضية ومن ضمنهم المحامية ديالا عياش التي تقبع رهن الاعتقال الاداري في سجن الدامون وكذلك المحامية نداء صلاح التي اعتقلت مساء الأمس من منزلها في جنين تمثل حلقة من حلقات العدوان المتواصل على شعبنا وامتهانا مستمرا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات العلاقة.

واعتبرت النقابة أن الجهات الدولية المعنية ملزمة بتحمل مسؤولياتها القانونية في ظل هذا الامتهان والانتهاك المستمر للأسرى داخل السجون وأماكن احتجازهم لا سيما في ظل المعطيات التي توضح سوء الواقع المعيشي والعدواني الذي يتعرض له الأسرى، وايضا تجاه التشريعات ومشاريع القوانين التي يتم تداولها في الكنيست والتي تفرض قيود اضافية على حياة الأسرى بما في ذلك حرمان الأسرى من الاتصال مع المحامي.