مستوطنون مسلحون يقتحمون تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الخميس، تجمع عرب المليحات على طريق "المعرجات"، شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مجموعة مسلحة من المستوطنين اقتحمت تجمع عرب المليحات، ونفذت جولات استفزازية بين مساكن المواطنين، "في محاولة لاصطناع صدام مع المواطنين ثم إحضار شرطة الاحتلال للتنكيل بالمواطنين".

وأضاف أن هجمات المستوطنين تأتي لافتعال الصدام مع المواطنين، وأن المنطقة تتعرض لأكبر عملية استهداف من قبل المستوطنين بهدف ترحيل السكان، وأنه لا يكاد يمر يوم واحد على تلك المنطقة دون أن يسجل هجوم ضدها.