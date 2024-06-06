الإعلام العبري: غالانت يُقرر مواصلة احتجاز جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

وطن: قرر وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم الخميس، استمرار "إسرائيل" في احتجاز جثمان الشهيد الأسير وليد دقة.

وجاء قرار غالانت استناداً إلى موقفي رئيس أركان "الجيش"، هيرتسي هليفي، والجنرال في الاحتياط المسؤول عن ملف الجنود المحتجزين والمفقودين لدى المقاومة، نيتسان ألون، أنّ استمرار احتجاز جثمان الشهيد ينطوي على أهمية بشأن الأسرى المحتجزين في قطاع غزّة.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أنّ قرار غالانت جاء بخلاف موقف مجلس الأمن القومي بأنّ أهمية جثث المحتجزين في غزّة، لا تُضاهي أهمية الأسرى في غزّة.

وطالبت فصائل المقاومة ولاسيما "حماس" بتحرير الأسير دقة في صفقات تبادل أسرى سابقة. واستُشهد الأسير وليد دقة، عن عمر ناهز 62 عاماً، داخل مستشفى "أساف هروفيه" التابع لجيش الاحتلال، في سجون الاحتلال في 7 نيسان/أبريل الماضي، ليتوج نضالاً دام نحو 4 عقود في سجون الاحتلال، تعرّض فيها لسلسلة طويلة من الجرائم، ولاسيما الإهمال الطبي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدرٍ وصفته بأنّه مُطلع على التفاصيل، قوله إنّ الشهيد دقة أصبح "كنزاً إسرائيلياً" بما يتعلق بصفقة تبادل أسرى. وبرر غالانت رفضه تسليم جثمان دقة لعائلتها بأنّه "يعتقد أنّ حالة وليد دقة تنطوي على ظروفٍ استثنائية".

وقررت المحكمة العليا "الإسرائيلية" عقد جلسات استماع خلال النصف الأول من شهر حزيران/ يونيو الجاري، للنظر في التماس قدّمته عائلة الشهيد دقة، يطالب سلطات الاحتلال، بتحرير جثمانه.

وأكّد الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، حسن جبارين، على أن كلّ من "سلطة سجون الاحتلال والشرطة في حكومة الاحتلال يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون".

يُذكر أنّ الأسير الشهيد من قرية باقة المحتلة في منطقة المثلث، شمالي فلسطين المحتلة، وُلد في 18 تموز/يوليو 1961، وكان أحد أبرز أعلام الحركة الفلسطينية الأسيرة.

والتحق الشهيد دقة بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1983، كما انضمّ إلى خلية عسكرية تابعة لها، ونفّذ مع رفاقه ضمن الخلية العسكرية سلسلةً من العمليات، بينها اختطاف الجندي الإسرائيلي " موشي تمام" وقتله.

اعتُقل الشهيد دقة بعد عامين، وحُكم عليه بالإعدام في البداية، ثمّ بالسجن مدة 37 عاماً قضاها في السجون، ثمّ أضاف الاحتلال عليها حكماً بسنتين، بسبب اتهام الأسير الشهيد بإدخال الهواتف للأسرى، كي يساعدهم في الاتصال بعائلاتهم.



المصدر: الميادين