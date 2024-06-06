شركة ترست العالمية للتأمين تجدد شراكتها مع المتحف الروسي في اريحا لتأمين التراث

وطن: أبرمت شركة ترست العالمية للتأمين اتفاقية تجديد تأمين مع المتحف الروسي في اريحا، مؤكدة مرة أخرى على عمق الثقة والتزامها بحماية الإرث الثقافي والتاريخي. هذه الخطوة، التي تمت بحضور مدير شركة ترست العالمية للتأمين في فرع اريحا/ السيد عبد الرؤوف الفارس، ومدير المتحف/ السيد رومان ديكانسكي، تشير إلى تجديد العهد بين الطرفين للمحافظة على واحد من أهم وأضخم المباني الثقافية في مدينة اريحا.

المتحف الروسي، الواقع على أرض تعود ملكيتها لروسيا، يعد مركزاً حيوياً لعرض القطع الأثرية التي تم العثور عليها خلال أعمال الحفر والبناء في عام 2011، بفضل جهود بعثة الآثار الروسية. هذه القطع تحمل في طياتها قصصاً وتاريخاً يعود لعدة قرون، مما يجعل برامج تامين العمال والمسؤولية المدنية التي تم ابرامها مع ترست أمراً ذا أهمية قصوى.

شركة ترست العالمية للتأمين، بخبرتها الواسعة وتغطيتها الشاملة والمميزة، تثبت مجدداً قدرتها على تلبية احتياجات عملائها بأعلى معايير الجودة والأمان. التأمين المقدم للمتحف يهدف إلى توفير حماية فعالة من الخسائر المحتملة في حال وقوع أي حادث، لا قدر الله، مما يضمن استمرارية عرض هذا التراث الثقافي للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، يعبر السيد عبد الرؤؤف الفارس، مدير فرع شركة ترست العالمية للتأمين في اريحا، عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: "نحن في شركة ترست العالمية للتأمين، نفتخر بتجديد شراكتنا مع المتحف الروسي، إحدى أعمدة اريحا الثقافية. هذا الالتزام يعكس عمق إيماننا بأهمية حماية التراث الثقافي والتاريخي كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه المجتمع. نحن نعتز بالثقة التي يضعها فينا شركاؤنا وعملاؤنا، ونعد بمواصلة تقديم أعلى مستويات الخدمة والحماية."

كما ان شركة ترست العالمية للتأمين تؤكد على ريادتها في السوق وتعزز مكانتها كشريك موثوق به وملتزم بحماية القيم والتراث العالمي. هذا الالتزام ليس فقط تجاه عملائها، بل يمتد ليشمل المجتمع بأسره.