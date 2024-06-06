القسام تنفذ عملية توعية خلف "خطوط العدو" وتفجر نفق بخمسة جنود وتجهز عليهم

وطن: أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية نوعية خلف خطوط العدو.

وقالت القسام إنه "في عملية إنزال خلف الخطوط، فقد تمكن مجاهدو القسام من اختراق السياج ومهاجمة مقر قيادة فرقة العدو العاملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

و اعترفت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم بمقتل جندي، وإصابة عدد من الجنود في عمليات للمقاومة الفلسطينية في رفح.

وأعلن الجيش مصرع أحد جنوده واستشهاد 3 مقاومين خلال عملية القسام.

وفي عملية أخرى، أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين بعد تفجير فتحة نفق غرب رفح .

وذكرت القسام في بيان "تمكن مجاهدونا فجر اليوم من تفجير عين نفق فخخت مسبقا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح".

وتزامنت تلك التطورات مع تأكيد إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش خفض قواته بمدينة رفح، وأن لواء "بسلماح" غادر رفح بينما بقيت 5 ألوية بالمدينة.