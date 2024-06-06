الاحتلال يمدد اعتقال الزميلة الصحفية رشا حرز الله لمدة خمسة أيام

وطن: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم"، ظهر اليوم الخميس، اعتقال الزميلة الصحفية رشا حرز الله، لمدة خمسة أيام.

وأوضح نادي الأسير، أن محكمة الاحتلال في "سالم" مددت اعتقال الزميلة حرز الله من مدينة نابلس، لتقديم لائحة "اتهام"، بذريعة ما يسميه الاحتلال (بالتحريض).

واعتقلت قوات الاحتلال الزميلة حرز الله الأحد الماضي، بعد استدعائها من قبل مخابرات الاحتلال للتحقيق في مركز توقيف بمستوطنة أرئيل، حيث توجهت مع محامٍ إلى هناك، وفور وصولهما تم إبلاغها بالاحتجاز لمدة 72 ساعة.