مستوطنون يهاجمون بسطات المواطنين في الأغوار الشمالية ويستولون على محتوياتها

وطن: هاجم المستوطنون، اليوم الخميس، بسطات بيع الخضار قرب مدخل قريتي بردلة وعين البيضا في الأغوار الشمالية، وشرعوا بالاستيلاء على محتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين هاجموا بسطات الخضار بالقرب من قريتي بردلا وعين البيضا، وقاموا بإجبار أصحابها على المغادرة، والاستيلاء على كافة محتوياتها من الخضار، والفواكه.

يذكر أن المستوطنين يستهدفون أصحاب البسطات في الأغوار، عبر محاربتهم في مصدر رزقهم، سواء بالإخطار بإزالتها، أو هدمها، أو تفكيكها، أو الاستيلاء على محتوياتها بين الحين والآخر.