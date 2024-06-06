الاحتلال يهدم 7 مساكن جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، سبعة مساكن للمواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاحتلال هدم بالجرافات سبعة مساكن من الطوب والإسمنت، في منطقة "واد الخليل" ببلدة الظاهرية، خمسة منها تعود للشقيقين سهيل وجمال مخارزة، ويقطنها 37 مواطن، ومسكنين يعودان للشقيقين راتب ومراد العمول، ويقطنها 20 مواطن، بالإضافة الى تدمير كافة خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها الأهالي في توليد الكهرباء.

وقال المواطن سهيل مخارزة، إن عملية الهدم تسببت في تشريد أكثر من 50 مواطنا، فيما يأتي الهدم ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في تلك المنطقة، المحاطة بعدد من المستعمرات أقربها مستوطنة "تيلم"، لإجبارهم على الرحيل قسرا عن أراضيهم.



