مستوطنون يقتلعون شجر زيتون ويهدمون غرفة زراعية في قصرة جنوب نابلس

وطن: اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، 220 شجرة زيتون وهدموا غرفة زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد المواطن قصي أبو ريدة، بأنه تفاجأ صباح اليوم باقتلاع المستوطنين أكثر من 220 شجرة زيتون وهدم غرفة زراعية تعود له في قطعة أرضه المكونة من 42 دونما، والواقعة في الجهة الشرقية الشمالية من البلدة، والقريبة من مستوطنة "مجدليم" المقامة على أراضي البلدة.

وأشار إلى أن المستوطنين بدأوا منذ قرابة الأسبوع عمليات تجريف في المنطقة، ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم، مشيرا إلى أنه تكبد خسائر فادحة جراء الاعتداء، حيث كانت تنتج أرضه نحو 70 تنكة زيت سنويا.

وأوضح، أن هذا الاعتداء ليس الأول على أرضه، إذ دمر المستوطنون قبل فترة سلاسل حجرية وسياج حول أرضه.