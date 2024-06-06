مسيرات استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة في الخليل

وطن: نظم مئات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مسيرتين استفزازيتين جابتا حارة جابر وواد الحصين، وصولا الى الحرم الابراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين نظموا مسيرتين استفزازيتين، رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، ورددوا شعارات عنصرية معادية للعرب، وانطلقت الأولى من المدخل الشرقي لمستوطنة "كريات اربع" شرق الخليل، والثاني من المدخل الشمالي الغربي للمستعمرة، جابتا بشكل منفرد حارة جابر وواد الحصين، وصولا الى ساحات الحرم الابراهيمي.

تزامن ذلك، مع تشديد إجراءات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء من البلدة القديمة، وعلى الطرقات، وفي محيط منازل المواطنين، والتضيق من تنقلهم.