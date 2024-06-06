استشهاد الشاب محمد أبو بكر متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في يعبد

وطن: استشهد الشاب محمد أبو بكر برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد حافظ رفيق أبو بكر (٢٤ عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، الليلة الماضية في بلدة يعبد.

وأفادت مصادر محلية، بان الشهيد أبو بكر ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في ظهره قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خلال اقتحام بلدة يعبد بعد منتصف الليلة الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن الشهيد فقد منذ ساعات الفجر الأولى، وعثر عليه صباح اليوم بين حقول البلدة.

وأعلنت فعاليات البلدة، أن موعد تشييع جثمان الشهيد أبو بكر سيكون بعد صلاة ظهر اليوم.