مقاومون من قطاع غزة يقتحمون "منطقة عسكرية" في غلاف غزة ويشتبكون مع جيش الاحتلال

رام الله - وطن: كشفت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم عن حدث أمني استثنائي على حدود قطاع غزة، يتمثل بتمكن خلية مقاومة من اقتحام الاراضي المحتلة والاشتباك مع قوة من جنود الاحتلال.

وأوردت وسائل الاعلام بعض تفاصيل ما جرى وأخفت تفاصيل كثيرة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن خلية من المقاومة خرجت من نفق في منطقة "كرم أبو سالم" فجر اليوم، واقتحمت المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال عند حدود قطاع غزة، وفتحت النار على القوات.

ولفتت الصحيفة ان الجيش لم يكن يعلم بوجود أنفاق في هذه المنطقة، واعتقد أن جميعها قد دمرت، كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن المقاومين تمكنوا من اجتياز السياج الحدودي الغربي، ودخلوا المنطقة الأمنية، وتظهر المعدات التي عثر عليها بحوزتهم أنهم كانوا يستعدون لمداهمة قاعدة عسكرية أو إحدى المستوطنات.

بينما ذكرت اذاعة جيش الاحتلال انه بعد مرور 8 أشهر على أكبر هجوم ضد دولة الاحتلال، تمكنت مجموعة مسلحة من رفح من اختراق الاراضي المحتلة تحت غطاء الضباب، وتبادلت إطلاق النار من مسافة قريبة مع قوات الجيش في منطقة السياج.

ولفتت ان هذه العملية وقعت على الرغم من أن فرقة كاملة مكونة من 6 ألوية تعمل حاليًا في رفح، وأن فرقة غزة تعمل منذ أشهر عديدة على إنشاء مساحة عازلة تبلغ مئات الأمتار من شأنها أن تمنع عمليات مشابهة.

ولفتت الاذاعة ان التحقيق لا يزال قيد التحقيق.

