جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين بهجوم مسيرة أطلقها حزب الله

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، الخميس، مقتل جندي في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على حرفيش يوم أمس الأربعاء، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، و8 بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب إلى 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود، 5 منهم قتلوا خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في الجنوب اللبناني، وأصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة في غارة على معمل لإنتاج مواد تنظيف في بلدة وادي جيلو، بينما أوقعت غارة استهدفت بيت ياحون 7 جرحى، كما طالت الغارات أطراف بلدة عدشيت.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الاحتلال ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏اعتداءات الاحتلال التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.