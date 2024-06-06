بوتين: رد "إسرائيل" على هجوم حماس هو دمار شامل لسكان غزة

وطن: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على أن رد دولة الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 "لا يشبه الحرب بل الدمار الشامل للسكان في غزة"، مشيرا إلى أن تصاعد التوترات في فلسطين ناتج عن تصرفات الولايات المتحدة التي تحتكر السياسة في هذه المنطقة.

وقال بوتين خلال لقائه مندوبي وكالات أنباء أجنبية بمدينة سان بطرسبورغ الروسية على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، إن "الرد الإسرائيلي على هجوم حماس أشبه بالتدمير الكامل للمدنيين ونعتبر أن الوضع هو نتيجة الفشل التام للولايات المتحدة".

وأضاف أنه "ينبغي ألا تحاول أي قوة احتكار البحث عن السلام في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أن على "واشنطن أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق السلام" في هذه المنطقة.

واعتبر أنه "من الصواب أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن الشرق الأوسط"، مشددا على أنه "لن يكون هناك سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية".