استقالة ممثل الاحتلال في العدل الدولية من منصبه

رام الله - وطن: أعلن القاضي أهارون باراك استقالته من منصبه كممثل لدولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية بلاهاي، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ "أسباب شخصية وعائلية"، وذلك وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وقالت مصادر عبرية إن أهارون أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وحسب الصحيفة، فسيتعين على سلطات الاحتلال قرار ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من أهارون، حيث قالت مصادر عبرية إن مشاورات ستجري بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة وليس من المؤكد تعيين قاضيا آخر.

وذكرت يديعوت أحرونوت أنه حال اختيار قاض آخر، فإن المرشحين المحتملين لهذا المنصب هم "الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا.