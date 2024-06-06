حزب الله يوثق عملياته بمقاطع مصورة .. لحظة انقضاض صاروخ موجه لحزب الله على منصة للقبة الحديدية وتدميرها

وطن: بث “حزب الله” مساء الخميس، مشاهد من عملية استهداف منصة قبة حديدية في ثكنة راموت نفتالي التابعة لجيش الاحتلال بشمال فلسطين المحتلة.

ويظهر في الفيديو صاروخ مزود بكاميرا يبث الصورة مباشرة إلى الرامي، لحظة تحليقه في الجو، ثم ينقض على قاذفة لصواريخ القبة الحديدية، ويصيبها بشكل مباشر، ما أدى لتدميرها بحسب حزب الله.

ويوثق حزب الله عملياته بمقاطع مصورة ويبثها، وسط تكتم شديد من قبل جيش الاحتلال على الاهداف المستهدفة والخسائر.

وعرض حزب الله مقاطع مصورة تعرض استهداف آليات عسكرية لجبش الاحتلال بشكل مباشر واحيانا جنود لجيش الاحتلال.

وتظهر المقاطع تسجيل اصابات محققة ومباشرة في الجنود يتكتم جيش الاحتلال عن الاعلان عنها .