الاحتلال يعتقل 23 موطنا على الأقل من محافظة قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 23 مواطنا من محافظة قلقيلية.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين من مدينة قلقيلية و8 مواطنين من بلدة كفر لاقف، وثلاثة من بلدة عزون، وشابين من بلدة كفر ثلث، وشابا من حبلة، واقتحمت بلدة وسنيريا، في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في حيي كفر سابا زالجعيدي، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، واعتقلوا المواطنين: أشرف جبريل، وعبد الناصر الرابي ومحمود خدرح، وإلشقيقين ابراهيم ومعتصم طلال شريم، ودنيا داود، وبهجت يامين، وماجد محمود ملحم، عقب مداهمة منزليهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات كفر لاقف وسنيريا وكفر ثلث وعزون وحبلة، وتجولت في عدة أحياء، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في البلدات، واعتقلوا الشابين أيمن الظاهر وادهم الرفيق، من كفر ثلث.

واكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية وهم: حمد الطبيب، ووهبي الخولي وعلاء مصعب ضرار.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سعادة الجدع عقب مداهمة منزله في بلدة حيلة

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية عقب حملة مداهمة وتفتيش لعدة منازل، وهم: رامي احمد عساف، واحمد جمال عساف، وزاهر امجد عساف، والشفيقين صالح ومؤمن محمد عساف، وأحمد سمير عساف، والشفيقين عدنان ويوسف محمد وجيه عساف.