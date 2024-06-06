الاحتلال يشن حملة اقتحامات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

في قلقيلية، اقتحمت عدة آليات الاحتلال العسكرية مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتمركزت في حي كفر سابا، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، واعتقلوا المواطنين، أشرف جبريل، وعبد الناصر الرابي، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات كفر لاقف وسنيريا وكفر ثلث وعزون وتجولت في عدة أحياء، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في البلدات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير جرير شرق رام الله بعدة آليات، وتجولت في عدة مناطق، واعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية، عقب مداهمة جنود الاحتلال منزل ذويها وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي نابلس، اقتحمت 10 آليات عسكرية لجيش الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، وتمركزت في منطقة المساكن الشعبية وفي محيط مخيمي عسكر الجديد والقديم.

وأفادت مصادر محلية أحمد كتانة خلال اقتحام المساكن الشعبية شرق نابلس، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها لبلدة مادما جنوب نابلس لساعات.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بديا غرب سلفيت بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا بعدة آليات، وداهم جنود الاحتلال أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت عدة أحياء فيها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند مدخل قرية كفيرت، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها .

وفي طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بكثافة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فرعون جنوب طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية وسط إطلاقها لقنابل الصوت.

وفي الخليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعدد من المستوطنين مدينة الخليل، وتمركزت في منطقة بئر حرم الرام الواقع على مدخل المدينة الشرقي، وهي منطقة أثرية فلسطينية.