الاحتلال يرتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحيين في النصيرات.. 30 شهيدا وعشرات الإصابات

وطن: استشهد 30 مواطنا وإصيب عشرات آخرين معظمهم أطفال ونساء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة يسكنها نازحون تابعة للأونروا وسط مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة الليلة.

ووصفت وزارة الصحة ان ما حدث مجزرة حيث نقل جثامين عدد من الشهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي إن من المتوقع ارتفاع عدد الشهداء في هذه المجزرة بسبب العدد الكبير للإصابات الخطيرة والحرجة.

فيما واصلت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق عدة في قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في القطاع الصحي الذي بات عاجزا عن تقديم خدماته، نظرا لاستهداف المستشفيات ونفاد ونقص المواد والطواقم الطبية.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 36 ألفا و600 شهيد إضافة إلى أكثر من 83 ألف مصاب.