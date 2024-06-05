القوات المسلحة اليمنية: نفّذنا 3 عمليات ضد سفن تابعة للعدوان في البحرين الأحمر والعربي

وطن: أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، تنفيذ القوات المسلحة (القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير) ثلاث عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال سريع، الأربعاء، إنّ القوات المسلحة استهدفت سفينتي"Roza" و" Vantage Dream" في البحر الأحمر، بعد انتهاكهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مضيفاً أنّ الاستهداف تمّ بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف سريع أنّ العملية الثالثة استهدفتْ سفينة " Maersk Seletar" الأميركية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي.

وأكّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّ العمليات جاءت انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على الجرائم بحق النازحين في رفح وفي إطارِ توسيع المرحلة الرابعة من التصعيد.

وفي ذات الوقت شدّد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية، إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزّة.

وبالتزامن مع ذلك، نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد إطلاق صاروخ "فلسطين" الباليستي -محلي الصنع- في أول عملية له على هدف عسكري إسرائيلي في أم الرشراش في فلسطين المحتلة.

وقبل يومين، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية ضرب القوة الصاروخية هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في منطقة أم الرشراش المحتلة جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكّداً أنّ الاستهداف تمّ بصاروخ "فلسطين" البالستي، والذي تكشفُ عنه القوات المسلحة في هذه العملية للمرة الأولى، معلناً تحقيق العملية هدفها بنجاح.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنّ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، والقوات البحرية، نفذت 6 عمليات عسكرية، بينها استهداف "آيزنهاور" للمرة الثانية.