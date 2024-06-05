طوفان الأقصى" في اليوم الـ 244.. الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية على غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ244، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36586 شهيدًا و83074 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أكد المكتب الاعلامي الحكومي في غزة أن أزمة الأمن الغذائي تجددت وتتفاقم بمحافظات الوسط والجنوب، سيما مع نزوح عشرات آلاف المواطنين من مدينة رفح جراء اجتياحها من جيش الاحتلال ما يهدد خطر المجاعة في القطاع.

فيما تُواصل المقاومة، عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المُتوغلة في قطاع غزّة، مُوقعةً في صفوفها إصاباتٍ مُباشرة في أماكن متفرّقة من القطاع

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ244: