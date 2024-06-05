سعر Floki يواصل ارتفاعه وحصيلة اكتتاب عملة الميم الجديدة من فئة اللعب من أجل الكسب PlayDoge تبلغ 250,000$

عمّت الإثارة فئة عملات الميم مجدداً خلال الأسبوع الأخير وشهدت بعض عملاته ارتفاعاتٍ بنسبٍ تجاوزت 10%، مع مواصلة سعر عملة فلوكي- (Floki-FLOKI) إحدى العملات الشهيرة في فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)- اتجاهه الصاعد، مدفوعاً ببعض التطوّرات الإيجابية.



وكانت عملة ميم مميزةٌ أخرى مستوحاةٌ من سمات الكلاب قد ظهرت للمرّة الأولى في فئة P2E وهي عملة PlayDoge، لتلفت الأنظار نتيجة نجاح اكتتابها بجمع أكثرَ من 200,000$ خلال يومه الأول. ونظراً لتمتع عملتي FLOKI وPLAY بإمكاناتٍ قويةٍ، تواصلت حالة الهوس بعملات الميم لتعمَّ الأجواء.



سعر عملة FLOKI يرتفع بنسبة 23% استجابة لآخر التطوّرات

ارتفع سعر عملة FLOKI بشكلٍ لافتٍ بنسبة 23% خلال أسبوع و1.5% خلال آخر 24 ساعةً، ولعلَّ ما أكسَبَ ارتفاعاته زخماً مؤخراً هو إعلان منصة كوينبيس (Coinbase) عن إتاحة تداول عملة FLOKI عبرَ منتجات العقود الآجلة عند الساعة 9:30 صباح يوم أمس 30 أيار/مايو؛ لتنضمَّ العملة إلى ركب عملات ميم شهيرة أخرى كعملتي بونك (Bonk-BONK) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB). ومن المنتظر أن تؤدي خطوة كوينبيس إلى رفع السيولة واجتذاب متداولين جُدُد إلى عملة FLOKI.

مخطط بياني لسعر زوج FLOKI/USD

وقد ارتفع سعر عملة FLOKI بما نسبته 14% بتاريخ 28 أيار/مايو بعد إعلان مشروعها عبرَ تطبيق تيليجرام إطلاق النسخة التجريبيّة محدودة الوصول لروبوت Floki للتداول؛ وتدعم هذه البرمجية إمكانية تداول أصولٍ تابعةٍ لعدّة شبكات بلوكتشين. وتهدف نسخته التجريبية هذه -التي ستستمرّ تجربتها لمدة أسبوعين- بتلقي تعليقات المستخدمين واستكشاف أيّ أخطاءَ محتملةٍ قبل طرح إصدارها النهائيّ، وتُعَد هذه التطوّرات الأخيرة بمثابة شهادةٍ على نهج Floki الاستباقيّ لإشراك مجتمعه وتوسيع نظامه التقني.



يُذكر أن سعر عملة FLOKI يبلغ حالياً 0.0002861$ بقيمةٍ سوقيةٍ تتجاوز 2.7 مليون دولار؛ وكانت رحلتها المثيرة للإعجاب قد بدأت بإطلاقها كإحدى عملات الميم الطريفة المستوحاة من سابقتيها شيبا إينو ودوجكوين (Dogecoin-DOGE)، لتميز نفسها سريعاً عبر شراكاتٍ إستراتيجيةٍ ومبادراتٍ خيريةٍ ومشاركاتٍ مجتمعيةٍ متواصلة. وقد بذل فريق Floki جهوداً متواصلةً لإكساب العملة اهتماماً واسعاً واستخداماتٍ عمليةً، شملت استكشاف آفاق استخدامها ضمن نظم التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs)) وتمويل الألعاب (GameFi)؛ كما ظهرت إعلاناتها الترويجية على لوحة إعلانات تايمز سكوير منذ شهر آذار/مارس في هذا العام.



من جانب آخر، أصدر مطوّروها مؤخراً إصداراً تجريبياً من لعبتها عالية المستوى Valhalla، والتي تجمع مزايا السطو وحصد الموارد وخوض المعارك وإنجاز المهام والإغارة والرياضات الإلكترونية على البلوكتشين؛ وستنتقل اللعبة قريباً للعمل وفق آلية اللعب من أجل الكسب عند طرح إصدارها الكامل، في تأكيد على الاتجاه المتزايد لاستخدام آلية P2E على البلوكتشين.

حصيلة اكتتاب عملة الميم الجديدة PlayDoge من فئة اللعب من أجل الكسب تبلغ 250,000 في يومها الأول

تواصل عملة PlayDoge (ذات الرمز PLAY) والتي تعتبر إحدى عملات الميم الجديدة العاملة وفق معيار BEP-20 إحداث إثارة عارمةٍ في قطاع الكريبتو عبر لعبتها الفريدة من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E)؛ مع تجاوز حصيلة اكتتاب PlayDoge في يومه الأول مبلغ 200,000$، وتسمح اللعبة المُصمّمة على غرار لعبة Tamagotchi الكلاسيكية للاعبين الاعتناء بكلب افتراضيّ من فصيلة شيبا إينو وكسب عملات PLAY بالمقابل.

يُذكر أن آلية اللعب من أجل الكسب P2E تمثل قطاعاً سريع النمو تقارب قيمته السوقية 14 مليار دولار، وتوفر آليته المُتعة إلى جانب كسب مكافآتٍ مثيرة، ويمكن لمشروع PlayDoge الاستفادة من أجواء الحنين لعقد التسعينيات ورواج الصور الكلاب الطريفة في أوساط مجتمعات الكريبتو ليُصبح أحد المنافسين البارزين بالقطاع؛ ففي لعبة PlayDoge المنتظرة، يمكنكم تبني حيوان PlayDoge والاستمتاع بإطعامه وتدريبه واللعب معه لكسب ولائه ومنعِه من الهروب، بعدها يمكنكم العمل مع حيوانكم الأليف لإتمام مهامَّ شيقةٍ داخل اللعبة وكسب عملات PLAY.



ويُشار إلى أن الفرصة متاحةٌ أمام المستثمرين أثناء الاكتتاب لرهن مشترياتهم من عملة PLAY وكسب عائد سنويّ مذهلٍ بمعدل 2,102%، وتوفر آلية الرهن هذه عوائد مجزيةً لأوائل داعمي المشروع، ويبلغ سعر عملة PLAY حالياً 0.005$، لكن يُنتظر ارتفاعه خلال الأيام القادمة؛ فسارعوا بالتوجه إلى موقع الاكتتاب الرسميّ وقوموا بتوصيل محفظتكم به لشراء عملة PLAY.



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