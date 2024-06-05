الإعلام العبري: قتلى وإصابات خطرة بعد استهداف حزب الله مواقع في الجليل الغربي المحتل

وطن: تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تصعيد خطير في الشمال على الحدود مع لبنان، معلنةً استهداف قاعدة "حورفيش" العسكرية في الجليل الغربي، ووقوع قتلى وإصابات.

وذكر الإعلام العبري أنّ حزب الله استهدف تجمعاً للجنود في "حُورفيش"، وأنّه عندما وصول قوات الإنقاذ والإسعاف التابعة لجيش الاحتلال، تم استهداف المكان للمرة الثانية، مؤكّداً أنّ القصف على القاعدة تم بواسطة صواريخ ومسّيرات.



وأقرّ الإعلام العبري بمقتل جنديين وإصابة 20 آخرين حتى الآن في استهداف "حورفيش"، من بينها حالات خطرة وميؤوس منها، واصفاً ما يحصل بأنّ الهجوم على "حورفيش" يعتبر الأصعب في الشمال منذ بدء الحرب، وأنّ هناك صعوبة في إخلاء الإصابات من المنطقة.

كذلك، قال الإعلام العبري إنّ نجاح الإصابة ودون انطلاق صفارات الإنذار كان بسبب نجاح حزب الله في استهداف منظومة الرادار التابعة "للجيش" وبطاريات القبة الحديدية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر صحفية في لبنان، بأنّ قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في الجليل الغربي المحتل هي الهدف الذي تعرض لنيران مباشرة من لبنان.

وذكرت المصادر ذاتها فيما بعد بانطلاق نيران متجددة من لبنان في اتجاه هدف في الجليل الغربي.

يتبع..