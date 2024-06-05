قائد لواء سابق في جيش الاحتلال: نصر الله لديه ثقة عالية بالنفس.. وثمن الحرب مع لبنان قاسٍ

وطن: قال قائد "لواء حرمون" سابقاً فيجيش الاحتلال، العقيد في الاحتياط كوبي ماروم، إنّ ثمن حرب شاملة مع لبنان سيكون قاسياً.

وبحسب ما نقله موقع "والاه" العبري، أكد ماروم أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لديه ثقة عالية بالنفس، ولا يخشى هجوماً إسرائيلياً.

وتابع الضابط في جيش الاحتلال أنّ "حزب الله يتعلّم، وبعد ثمانية أشهر من القتال، اتضح لإسرائيل أنها في معضلة استراتيجية بسببه".

ولفت ماروم إلى أنّ "إسرائيل تحاول توجيه ضربات لحزب الله، لكنه يردّ بقسوة"، متابعاً أنّ حزب الله يهاجم في الأسابيع الأخيرة بصورة محنّكة واستثنائية،ويستخدم قدرات تشكّل لنا مشكلة في استهدافها واعتراضها وهي المسيّرات، صواريخ ضدّ الدروع، صواريخ بركان، وصليات ثقيلة".

واستطرد قائلاً إنّ "نيران جيش الاحتلال لا تنجح بتغيير الواقع، وثمة طريق مسدود كلياً هنا يضرّ بالردع الإسرائيلي".

ولم يبخل ماروم بالانتقاد كونه من سكان الشمال قائلاً: "أنا أرى هذه المشاهد، هناك تخلٍ شبه تام وإهمال، الحكومة خسرت الشمال، والناس هنا بلا أمل وبلا أفق".

وفي وقتٍ سابق، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفوّق حزب الله في الجبهة الشمالية، بعدما أجبر جيش الاحتلال على الانجرار إلى معادلته في القتال، وليس العكس.

وقال الإعلام العبري إنّ "حزب الله تعلّم الكثير عن قدرات جيش الاحتلال، حتى أصبح هذا الجيش ينجر إلى معادلته".

وأضاف أنّ "جيش الاحتلال أصبح اليوم يلعب اللعبة التي يريده حزب الله أن يلعبها".

وتعليقاً على ما شهدته مستوطنة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، قالت وسائل الإعلام العبرية إنّ هذه المستوطنة "كانت مشكلة تكتيكية، وانقلبت علينا، وأصبحت مشكلة استراتيجية".

ولفت الإعلام العبري إلى أنّ حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاورخية المتطوّرة والموجَّهة إلى "إسرائيل"، مؤكداً أنّ ترسانة حزب الله الهائلة من الأسلحة، إلى جانب قدراته المتقدّمة تحت الأرض، تشكّل تهديداً استراتيجياً خطيراً لـ"إسرائيل" في الشمال والوسط والجنوب.

من جهته، أكد معلّق الشؤون العربية في القناة الـ"12" العبرية، يارون شنايدر، أنّ حزب الله "غير مرتدع"، مشدّداً على أنّ "قصة الردع في مقابل حزب الله في لبنان انتهت"